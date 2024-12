Criminoso foi encontrado na Rua Tibagi - Reprodução

Publicado 12/12/2024 11:42

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (12), por armazenar conteúdos de abuso sexual infantojuvenil em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O criminoso foi encontrado na Rua Tibagi.



Contra Rodrigo Melo Gonçalves, havia um mandado de prisão temporária e outro de busca e apreensão pelos crimes de produção, compartilhamento e armazenamento de arquivos de abuso sexual infantojuvenil e estupro de vulnerável.



De acordo com a Polícia Civil, Rodrigo foi preso em flagrante pois em seu aparelho celular havia material de abuso infantil. Foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos que serão encaminhados para perícia.



O mandado de prisão foi expedido a partir de uma investigação sobre conversas de chat pelo Facebook em que o investigado mantinha com um menino de aproximadamente 10 anos de idade, onde ele solicitava que a criança lhe enviasse fotos nua.



O caso foi registrado na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav).