Moradores ocupam a Estrada Santa Eugênia há quatros diasArquivo pessoal

Publicado 12/12/2024 09:39 | Atualizado 12/12/2024 09:40

Rio - Moradores do bairro Paciência, na Zona Oeste do Rio, voltaram a ocupar a Estrada Santa Eugênia, na noite desta quarta-feira (11), devido à falta de água que segue atingindo a região.

De acordo com Juliana Peixoto, os sub-bairros Pitocos e Mouras estão há meses com problemas no abastecimento, mas nos últimos dias a situação se tornou alarmante. Antes aqui só caia água de madrugada, a gente puxava com a bomba e enchia a caixa, mas hoje em dia, não cai mais hora nenhuma", expôs.

Juliana, que tem um filho de 4 anos, contou ao DIA que está há 20 dias sem água após ter conseguido encher a caixa. Porém, o abastecimento aconteceu depois de outros 25 dias sem.

"Tinha ficado 25 dias sem água, aí um dia, por um milagre, caiu e consegui encher, mas agora estou completando mais 20 dias sem água. Eu tenho um filho pequeno de 4 anos, cachorro, está sendo muito difícil", desabafou.

A moradora ainda relatou que uma das reclamações é que a falta de abastecimento passou a ser constante após a construção de prédios residenciais na região.

"No condomínio nunca faltou água, estão construindo prédio e uma caixa d'água extra na comunidade Três Pontes e foi informado por eles [funcionários da Rio+Saneamento] que nossa água vem de lá, ou seja, está sendo desviada ou está sendo fechada para poder mexerem nas obras de lá", disse.

Por conta do problema, os moradores estão se mobilizando e fazendo manifestações há quatro dias. Juliana ainda narrou que a Rio+Saneamento, responsável pelo abastecimento, havia informado aos clientes que a "estava tudo normal".

"O primeiro posicionamento era que estava tudo normal, mas começamos a marcar em cima e eles disseram que era por causa das obras nas Três Pontes, e agora eles disseram que estão apurando qual o problema da região, e que estão mandando caminhão-pipa, mas eles só mandaram uma única vez e somente para algumas casas", revelou.

"Já tem mais de mês que estamos nessa situação. Muitas pessoas com conta aqui não estão conseguindo chamar [caminhão-pipa] devido a grande demanda".

Procurada, a Rio+Saneamento não respondeu aos questionamentos sobre a região do Mouras e Pitocos até a publicação desta matéria. Porém, informou que atua na conclusão do serviço necessário para regularizar o abastecimento no condomínio. Os moradores estão sendo abastecidos por caminhões-pipa. O espaço segue aberto para manifestações.