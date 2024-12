Idoso morreu esfaqueado na Avenida Sargento de Milícias, Pavuna, Zona Norte - Reprodução / Redes sociais

Publicado 12/12/2024 08:14 | Atualizado 12/12/2024 11:53

Rio - Um idoso de 62 anos foi morto a facadas durante um assalto, na noite desta quarta-feira (11), na Pavuna, Zona Norte do Rio. O caso ocorreu na Avenida Sargento de Milícias.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Guadalupe foi acionada por volta das 22h para atender a uma ocorrência de agressão por arma branca, na altura do número 81. Ao chegarem, encontraram Álvaro A. de Oliveira já sem vida. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

O homem que cometeu o crime foi detido por populares e preso em seguida por policiais do 41º BPM (Irajá). O caso foi direcionado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que informou que ele foi autuado em flagrante pelo assassinato.