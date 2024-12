PM realiza ação no Morro dos Macacos para prender criminosos e apreender armas - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

PM realiza ação no Morro dos Macacos para prender criminosos e apreender armasReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 12/12/2024 08:13 | Atualizado 12/12/2024 11:00

Rio - Depois de quatro noites seguidas de confrontos, a Polícia Militar realiza uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (12). A comunidade voltou a registrar troca de tiros entre criminosos rivais, na noite desta quarta-feira (11) , em mais um episódio de violência da guerra entre facções. Além de provocar pânico nos moradores, a escola de samba Unidos de Vila Isabel cancelou o ensaio de rua que aconteceria ontem, por conta do tiroteio.

Segundo relatos, o confronto teve início por volta das 19h30, nas proximidades das Ruas Silva Pinto e Senador Nabuco, em mais uma tentativa de invasão de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, também na Zona Norte, ligados ao Comando Vermelho, ao Morro dos Macacos, controlado pelo Terceiro Comando Puro.

Na madrugada de quarta-feira, os criminosos que estiveram na comunidade picharam diversos muros com as iniciais da facção . Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a intensa troca de tiros e presença viaturas e veículos blindados da Polícia Militar na região, na noite de ontem.A guerra na região já provocou, pelo menos, dez mortes, entre os meses de agosto e novembro deste ano.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Comando de Operações Especiais (COE) atuam no Morro dos Macacos nesta quinta-feira. O objetivo da ação é prender criminosos e apreender armas de fogo. Até o momento, não há registro de prisões, apreensões ou feridos.