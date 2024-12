Final de semana deve ter tempo nublado com chuva - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 12/12/2024 13:05

Rio - O tempo no Rio deve mudar mais uma vez. Segundo o AlertaRio, os próximos dias vão ter temperatura oscilando e céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas a partir do final de semana.

A quinta-feira (12) tem tempo parcialmente nublado a nublado, mas sem chuva. A máxima é de 32°C e a mínima de 17°C, com ventos fracos a moderados até o final do dia.

Na sexta-feira (13) a nebulosidade segue, mas sem previsão de chuva. A temperatura aumenta com a máxima chegando a 33°C e mínima de 17°C. A intensidade dos ventos vai ser moderada a forte.



Já o final de semana deve começar com chuva na cidade do Rio de Janeiro. O sábado (14) terá clima parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas na parte da tarde e da noite e ventos seguindo moderados a fortes. A máxima vai ser de 35°C e a mínima de 20°C.



No domingo (15) as pancadas isoladas de chuva continuam na madrugada e de manhã, com ventos moderados a fortes e clima ainda parcialmente nublado a nublado. Os termômetros seguem alternando e a máxima atinge 34°C com mínima de 21°C.



A próxima semana se inicia com tempo cinza e pancadas de chuva de tarde e de noite e ventos moderados, com a temperatura máxima atingindo até 32°C e a mínima de 22°C, mantendo a oscilação presente nos dias anteriores.