Disque denúncia pede informações sobre suspeito, que já é considerado foragido - Divulgação

Publicado 13/12/2024 08:55

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (13), um cartaz a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Ruydcley Amado de Souza, de 32 anos . Ele é apontado como responsável por matar Rogério Bezerra da Silva, de 35 anos, na frente da família. O caso aconteceu no último sábado (7), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A confusão começou quando a vítima foi reclamar com um adolescente de 17 anos que chutou o seu portão, que estava aberto, e alegou que estava impedindo sua passagem.

O caso chamou a atenção de Ruydcley, vizinho de Rogério, e do enteado dele, que é amigo do adolescente, e todos acabaram se envolvendo na discussão.

Após o suspeito retornar para casa, o enteado dele, por trás, bateu no rosto de Rogério e os dois começaram uma briga corporal. Segundo informações da Polícia Civil, Ruydcley presenciou a confusão em casa e, três minutos depois, voltou com uma pistola e atirou contra Rogério.

De acordo com a mulher de Rogério, com ele já caído no chão, o suspeito efetuou mais três disparos à queima roupa, um no pescoço, outro no rosto e o último no peito. O baleado ainda foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas já chegou morto à unidade.

Após efetuar os disparos, Ruydcley entrou em seu carro, um Sandero, na cor prata, que estava estacionado próximo ao local do crime, e fugiu em direção ao Ponto Chic.

O corpo de Rogério Bezerra da Silva foi sepultado na segunda-feira (9), no Cemitério de Nova Iguaçu. Ele deixa a esposa e o filho, de 9 anos.

O delegado titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), André Cavalcante, pediu a prisão temporária do suspeito. O mandado foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, pelo crime de homicídio qualificado e Ruydcley já é considerado um foragido da Justiça.

As investigações seguem para localizar o paradeiro de suspeito e a DHBF pede o apoio da população, através do Disque Denúncia, que denuncie a sua localização pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)