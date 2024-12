Ônibus é sequestrado por criminosos e atravessado no meio da pista - Reprodução / TV Globo

Publicado 13/12/2024 10:09

Rio - Criminosos sequestraram um ônibus e usaram como barreira em retaliação a uma operação da Polícia Militar, realizada na manhã desta sexta-feira (13) no Complexo da Mangueirinha, na região do Corte Oito, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

Segundo a corporação, a ação, feita por militares do 15°BPM (Duque de Caxias), tinha com objetivo coibir os roubos de carga e veículos na região. Ao chegarem na comunidade, os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Ainda não há informações sobre prisões e apreensões.

Durante o tiroteio, os bandidos renderam um motorista da Viação Fábio's, responsável pela linha 011 (Jardim Leal - Bar dos Cavaleiros). Os criminosos obrigaram ele a atravessar o ônibus no meio de uma rua de acesso à comunidade, nas proximidades da Avenida Presidente Kenedy (RJ-101), uma das mais movimentadas da região.

Procurada pela reportagem, a empresa não informou em qual via aconteceu o crime, mas reforçou que o veículo já foi retirado do local e está na garagem. A companhia ressalta, ainda, que o motorista não ficou ferido e passa bem. Ele acabou sendo afastado das atividades para se recuperar do susto.

Devido à violência, as linhas 454 I (Caxias x Jardim do Ipê), 446 I (Caxias x Parque São Vicente), 115 I (Caxias x Nova Iguaçu - via Lote XV) e 116 I (Caxias x Nova Iguaçu - via Vila Pauline) estão sofrendo desvios em suas rotas. O trecho da Avenida Presidente Kennedy entre Jardim Gramacho e Corte Oito não está sendo atendido.

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias informou que, em função da operação, as unidades de saúde das regiões da Mangueirinha, Centenário e Corte Oito, estão com atendimento restrito.

Por meio de nota, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) lamentou o ocorrido e reforçou que colabora com as autoridades em ações de prevenção e repressão.