Motofaixa liga Maracanã à Praça da Bandeira, no sentido Centro - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Motofaixa liga Maracanã à Praça da Bandeira, no sentido CentroReginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 16/12/2024 10:50 | Atualizado 16/12/2024 11:34

fotogaleria

Rio - A nova motofaixa que liga os bairros do Maracanã, na Zona Norte, à Praça da Bandeira, no Centro, começou a funcionar nesta segunda-feira (16). O percurso se inicia na Avenida Rei Pelé e vai até a Rua Teixeira Soares. A pista tem 2,4 km de extensão no sentido Centro e 1,7 km no sentido Méier.Cerca de 1.180 motocicletas circulam por hora no pico da manhã e 600 motocicletas por hora no pico da tarde, o que corresponde a 27% do fluxo total. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), 59% das vítimas de acidentes de trânsito na região são motociclistas e passageiros de motos.