Comlurb faz a retirada de árvore que caiu na rua Gurupi, no Grajaú

Rio - Após mais de 40h da queda da árvore na Rua Gurupi , no Grajaú, Zona Norte do Rio, a retirada está em fase de término, nesta segunda-feira (16), porém, moradores ainda sentem o impacto em suas residências.O trabalho está sendo feito pela Comlurb, que também fará a remoção de galhos de uma outra árvore. De acordo com a empresa, o processo atual, chamado de destoca, é demorado. Nesta segunda, os garis estão retirando o raizeiro.

A moradora da casa atingida pela árvore, Angélica Cristina da Piedade, contou aoque ainda sente os efeitos da queda. Até o momento, a casa dela segue sem abastecimento de energia devido a queda de um poste da residência."A luz não voltou porque a Light fala que a gente tem que colocar o poste em pé para eles poderem ligar a nossa luz. Meu poste quebrou. Estão falando que é R$ 1,9 mil e eu não tenho dinheiro. Meu genro vai tentar colocar ele em pé, apoiar com cimento e vamos ver se dá certo. Eu sinceramente não sei o que fazer, pedi para ver se podia colocar uma luz de emergência. Estou carregando celular em uma extensão que a vizinha me cedeu", disse.Ainda segundo Angélica, o trabalho de limpeza e reconstrução da sua casa só pode ser iniciado após o fim da remoção da Comlurb, já que os destroços impedem o ir e vir na residência. Até às 13h desta segunda, o serviço ainda não havia sido concluído."Ainda estou aguardando eles acabarem de tirar os troncos e os destroços para poder começar a trabalhar, está difícil para andar", assumiu.Em um dos cômodos, a árvore arrancou as telhas e o forro. Angélica, que precisa voltar para sua casa, tenta conseguir doações de novas telhas ou de lonas para cobrir o local e evitar que seja inundado durante chuvas."Estou tentando conseguir telhas ou lonas para emprestar, estou preocupada com a chuva que está para cair hoje. Minha cabeça está a mil", lamentou.Procurada, a Light informou que a situação na rua Araxá foi normalizada e os clientes já foram restabelecidos. Porém, na rua Gurupi, nos números 80 e 84, os clientes devem providenciar a reposição do poste, que é de responsabilidade deles, para que os técnicos possam realizar o religamento da energia.