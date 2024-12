Bandidos furtaram 600 metros de cabos de energia próximo a estação da Pavuna - Reprodução / Redes Sociais

Bandidos furtaram 600 metros de cabos de energia próximo a estação da PavunaReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/12/2024 07:59 | Atualizado 17/12/2024 08:16

Rio - Nove estações de trens do ramal Belford Roxo estão fechadas, na manhã desta terça-feira (17), devido a furtos de cabos de energia. De acordo com a Supervia, 10 bandidos armados furtaram 600 metros de fios na altura da Pavuna, Zona Norte do Rio.

Por conta do crime, que aconteceu nesta madrugada e afetou o sistema elétrico entre as estações de Triagem e Belford Roxo, o ramal opera somente entre a Central do Brasil e o Mercadão de Madureira, com intervalo de aproximadamente 60 minutos.

Por meio de nota, a SuperVia lamentou o transtorno causado aos clientes e reforçou que equipes de manutenção já trabalham para realizar os reparos no sistema elétrico e normalizar a operação do serviço.

Policiais Militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para a ocorrência e intensificaram o policiamento na região. Procurada pela reportagem, a PM informou que trabalha em conjunto com a Polícia Civil para identificar e prender os autores do crime.