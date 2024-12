Fernanda Britto, influenciadora de etiqueta - Reprodução / Instagram

Fernanda Britto, influenciadora de etiquetaReprodução / Instagram

Publicado 18/12/2024 15:38 | Atualizado 18/12/2024 18:27

Rio - Fernanda Britto, referência em etiqueta e boas maneiras, faleceu na manhã desta quarta-feira (18), aos 64 anos, após complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral (AVC). Fernanda estava internada desde o dia 4 de dezembro na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, onde lutava contra um quadro neurológico grave.

fotogaleria

A informação foi confirmada pela equipe da influenciadora através de um comunicado nas redes sociais: "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida Fernanda. Esta é, sem dúvida, a última notícia que nós, da equipe, gostaríamos de compartilhar, mas seguimos comprometidos com a transparência e o respeito que sempre tivemos por todos vocês", informa o comunicado.



"Fernanda amava as pessoas e amava estar conectada a elas. Respondia com carinho a cada mensagem que recebia e fazia questão de ligar quando um seguidor trazia uma dúvida mais elaborada - algo que não é tão comum no meio. Ela tinha uma paixão imensa por ensinar, fosse em palestras, vídeos ou cursos. Esse amor pelo conhecimento e pela troca de experiências é o que ela nos deixa como certeza: a importância de compartilhar e ser generoso sempre que possível", completa a nota.



"Uma frase que ela sempre repetia e que deixo aqui como mensagem final é: 'Sempre que você puder ser generoso, seja'. O legado de Fernanda vai muito além dos conteúdos e das palavras. Ela tocou vidas com seu humor, sua dedicação e sua humanidade. De onde quer que ela esteja, temos certeza de que está feliz, ao ver tanto amor e carinho vindo de todos vocês. Agradecemos a cada mensagem de apoio, às orações e ao respeito que vocês sempre demonstraram. O legado dela permanece conosco, inspirando-nos todos os dias a sermos melhores e mais generosos", encerra a nota, sem dar detalhes sobre o velório e sepultamento.



A Casa de Saúde São José também divulgou uma nota sobre a morte de Fernanda Britto: "A Casa de Saúde São José confirma o falecimento de Fernanda Brandão Matta de Araújo, conhecida como Fernanda Britto, na manhã desta quarta-feira (18), em decorrência de um quadro neurológico extremamente grave. A instituição se solidariza com familiares e amigos".

Desafios e conquistas pessoais



Fernanda enfrentou diversos desafios ao longo da vida. Foi pioneira no Brasil ao receber um transplante simultâneo de rim e pâncreas. Em 2022, contraiu COVID-19, mesmo vacinada, e enfrentou uma internação de 150 dias.



No dia 18 de novembro, Fernanda celebrou seu 64º aniversário com uma mensagem de gratidão aos fãs: "Hoje celebro 64 anos, uma jornada marcada por sonhos, projeções e a alegria de compartilhar momentos com vocês, meus queridos seguidores."



Quatro dias depois, em 22 de novembro, sofreu o AVC que a levou à internação, foi transferida para o Rio no dia 4 de dezembro e, posteriormente, ao falecimento.



Trajetória



Natural do Rio de Janeiro, Fernanda iniciou sua carreira há quase cinco décadas, assessorando delegações internacionais e executivos no Brasil.



Em 2020, já consagrada no meio, Fernanda abraçou o universo digital com o incentivo do criador de conteúdo Kadu Pacheco. No Instagram e TikTok, conquistou uma legião de seguidores ao unir dicas de etiqueta com esquetes humorísticas. Seu perfil, Fernanda Britto Protocolo, acumulava quase dois milhões de seguidores.