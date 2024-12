Eduardo Paes e vereadores eleitos são diplomados na Câmara Municipal - Reprodução

Publicado 18/12/2024 13:59 | Atualizado 18/12/2024 15:31

Rio - O prefeito Eduardo Paes e os vereadores eleitos no Rio em 2024 foram diplomados, no fim da manhã desta quarta-feira (18), durante solenidade no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal, no Centro do Rio. A cerimônia contou com a participação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, responsável por entregar os diplomas para Paes e seu vice, Eduardo Cavaliere.



"Os senhores assumem hoje a vereança do município do Rio e a prefeitura. É uma função super importante, onde os senhores têm que cuidar da nossa população, da nossa gente. É difícil, mas os senhores têm que ter prazer no exercício dessa função que certamente os levará a bons caminhos, boas práticas que convenham ao Legislativo", declarou o presidente do TRE.

O desembargador ainda citou a vereadora mais longeva da casa, Rosa Fernandes (PSD), de 68 anos, que está no nono mandato consecutivo. Além dela, o presidente também mencionou o ex-prefeito do Rio, o vereador César Maia (PSD), que está no quarto mandato seguido.

"A máquina administrativa do Estado, Município e União funcionam quando temos uma harmonia. Quando há um desarranjo, os problemas surgem, as dificuldades surgem e quem acaba perdendo é a população", concluiu Figueira.



Após o discurso do desembargador, a juíza Maria Paula Galhardo, presidente da 125ª Junta Eleitoral do Rio, também parabenizou os candidatos eleitos no pleito deste ano.

"A partir de hoje, os senhores e as senhoras passam a representar a vontade da população do município do Rio de Janeiro. Sua legitimidade, no entanto, exige dos senhores e das senhoras o comprometimento com os eleitores que prestaram a sua confiança nos senhores e senhoras, especialmente os mais vulneráveis", pontuou.



O prefeito Eduardo Paes, reeleito ao posto de líder do executivo municipal, foi o primeiro a receber o diploma. Em seguida, foi a vez do vice-prefeito, Eduardo Cavaliere. A cerimônia de diplomação seguiu com a convocação dos vereadores da casa.



O evento realizado na Câmara antecede a solenidade que dá posse a todos os eleitos, no próximo dia 1º de janeiro.