Imóvel desabou no Engenho de Dentro durante fortes chuvas que atingiram a cidadeReprodução / Redes sociais

Publicado 17/12/2024 08:53

Rio - Um imóvel desabou, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade nesta segunda-feira (16), no Engenho de Dentro, Zona Norte. O estabelecimento, que estava abandonado, ficava na Rua Ana Leonidia, esquina com Adolfo Bergamini.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Vila Isabel foi acionado às 17h27 para o caso, na altura do número 139. No local, constataram que não houve feridos. Um veículo, estacionado em frente ao local, foi destruído.

A ocorrência foi direcionada à Defesa Civil Municipal, que realizou uma vistoria no imóvel. O órgão informou que o laudo técnico apontou risco iminente de queda do remanescente do imóvel e, como medida de precaução, a área foi isolada com fita. A Secretaria de Conservação está responsável pela demolição do estabelecimento.

"A Defesa Civil Municipal esclarece que já havia realizado vistoria recente no imóvel, no dia 6 de novembro. Naquela oportunidade, foi verificado que a edificação de um pavimento apresentava péssimo estado de conservação. No entanto, a responsabilidade do estado de conservação do imóvel é do proprietário", ressaltou a pasta, em nota enviada à imprensa.

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento exato do desabamento. Outras, mostram os entulhos espalhados pela calçada e pela rua, com o remanescente ao fundo.