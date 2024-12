Publicado 18/12/2024 00:00

Em mais um triste exemplo do avanço do crime organizado em instituições públicas, PF prende delegado e três policiais civis delatados pelo empresário Antônio Gritzbach, brutalmente assassinado no Aeroporto de Guarulhos. Acusação é de elo com PCC.

Começa a ficar dramática disparada do dólar. Nesta terça (17), após ata do Copom apontar preocupação com inflação e risco fiscal, moeda chegou a bater R$ 6,20, maior valor da história. Governo precisa agir com firmeza para frear desvalorização do Real.