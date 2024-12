Carro aparece boiando na Baía de Guanabara, no Centro do Rio - Reprodução/Redes sociais

Carro aparece boiando na Baía de Guanabara, no Centro do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 17/12/2024 21:49 | Atualizado 17/12/2024 21:52

Rio - Um carro caiu na Baía de Guanabara, nas proximidades do Centro do Rio, na tarde desta terça-feira (17). Imagens publicadas nas redes sociais mostram o veículo branco com a parte dianteira submersa e o porta-malas aberto. Não há informação de feridos. Veja o vídeo abaixo.



A Polícia Militar disse que agentes foram acionados para verificar um carro na água. No local, a corporação confirmou o fato e encaminhou a ocorrência para a 5ª DP (Mem de Sá). No entanto, a PM não disse se o motorista ainda estava no local. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência.

A situação inusitada viralizou nas redes sociais, despertando curiosidade sobre o fato. "Rio de Janeiro é você estar na festa da firma e um carro cair na Baía de Guanabara do nada", escreveu uma mulher. Nas imagens gravadas por ela é possível ver uma festa de confraternização e, ao fundo, o carro boiando.

Assista ao vídeo:

Rio de Janeiro e vc estar na festa da firma é um carro cair na Baía de Guanabara do nada pic.twitter.com/7zVhufyoeG — KC (@kyrcrz) December 17, 2024

Segundo a pessoa que gravou o vídeo, o motorista perdeu o controle do carro. Ele conseguiu sair do veículo e foi ajudado por pedestres a sair da água. O veículo estava próximo à Praça Marechal Âncora, ao lado da Praça XV e da Estação Praça XV da CCR Barcas.

A praça é cercada por uma pista estreita destinada à circulação de carros. No lado direito dessa pista, encontra-se a Baía de Guanabara, sem nenhuma barreira de proteção ao longo da margem, como é possível ver na imagem abaixo:

Motorista perdeu o controle e caiu na Baía de Guanabara Reprodução/Google Maps

Procurada, a Marinha do Brasil e a CCR Barcas ainda não informaram se o veículo foi removido da água.