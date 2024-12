Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo em 2024 - Karim Jaafar / AFP

Publicado 17/12/2024 17:35 | Atualizado 17/12/2024 17:49

Rio - A Prefeitura de São Gonçalo homenageou, por meio das redes sociais, o atacante Vinicius Júnior, nascido no município. Nesta terça-feira (17), o atleta do Real Madrid recebeu o prêmio The Best , entregue pela Fifa, concedido ao melhor jogador do mundo em 2024.

"Nosso cria foi reconhecido como o melhor jogador do mundo! Esse prêmio foi mais que merecido e estamos sempre na torcida pelo nosso craque, que leva o seu talento de São Gonçalo para o mundo, inspirando outras pessoas. Parabéns, Vini Jr.", publicou a prefeitura.







Durante a premiação, Vinicius relembrou sua infância no município e agradeceu ao Flamengo, clube no qual iniciou sua carreira.

"Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto do crime. Estou fazendo por muitas crianças que acham impossível, mas que podem chegar até aqui. Agradecer à minha família, que deixou de viver o sonho deles para viver por mim. Ao meu time, que me fez chegar até aqui. Quero seguir por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, o clube que me botou nos campos, nas ruas", discursou.

Vini Jr. faz o Brasil voltar a ter um representante no topo 17 anos depois. Desde a conquista de Kaká, em 2007, o país vivia esse jejum, o maior desde o início da premiação da Fifa, em 1991. Além do ex-meia, o atacante do Real Madrid repete Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, e retoma uma tradição de ter um jogador brasileiro como o melhor do mundo.