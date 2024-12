Mansão conhecida como 'Casa de Vidro' foi alvo de operação em março - Reprodução

Publicado 17/12/2024 15:52 | Atualizado 17/12/2024 16:28

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) aceitou a denúncia do Ministério Público (MPRJ) contra Tamara Harrouche Garcia, ex-mulher do bicheiro Bernardo Bello e filha de Waldemir Paes Garcia, o Maninho, assassinado em 2004. Ela responderá por lavagem de dinheiro e está proibida de sair do Rio de Janeiro por mais de 15 dias sem autorização judicial.

De acordo com a denúncia do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Tamara recebia R$ 70 mil mensais pelo aluguel da chamada "Casa de Vidro", um imóvel de luxo na Barra da Tijuca, do qual era proprietária junto com Bernardo Bello. Entre setembro de 2023 e março de 2024, a mansão foi alugada para Erick Pulgar , jogador do Flamengo, que não é investigado pelo caso.

O imóvel está sequestrado judicialmente por ter sido adquirido com recursos provenientes de atividades criminosas, conforme denúncia do Gaeco. Mesmo com a restrição judicial, o que a impedia de alugar o imóvel, e com previsão contratual de os aluguéis serem depositados em conta bancária, Tamara recebia o valor em espécie.

Segundo os promotores de Justiça, os pagamentos eram feitos em locais públicos, longe de escritórios ou ambientes com câmeras de vigilância. A justificativa da acusada seria o bloqueio de suas contas bancárias devido a processos de inventário, mas o MPRJ entende que esse ponto não se sustenta.

Além de comparecer quinzenalmente em Juízo, Tamara não pode ter qualquer contato com testemunhas do processo.