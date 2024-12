Prefeito Eduardo Paes apresenta novos sensores de ar condicionado nos ônibus do Rio, nesta terça-feira (17). - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Prefeito Eduardo Paes apresenta novos sensores de ar condicionado nos ônibus do Rio, nesta terça-feira (17).Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 17/12/2024 14:29

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou, nesta terça-feira (17), a primeira etapa da instalação de sensores de ar-condicionado nos ônibus do Rio. Responsável por monitorar a temperatura dos coletivos, o equipamento fornecido pela própria prefeitura já funciona em 70 coletivos, podendo chegar a 150 até o fim do ano. A expectativa da prefeitura é que toda a frota em operação no município tenha a climatização controlada até março.

Segundo Paes, a temperatura ideal dentro do ônibus é de oito graus abaixo da média na cidade, seguindo o que estabelece as normas da ABNT para os equipamentos de ar-condicionado. "Ele [o sensor] permite que a gente identifique o ar que está saindo. Fica bem na saída do ar. Tiramos uma temperatura média do Rio. A temperatura máxima prevista hoje pelo Inmet é de 32 graus, então damos como temperatura aceitável 25 graus. Se fosse 40 graus, o aceitável seria 32, ou seja, não é um clima temperado, de montanha", explicou.

O prefeito explicou que a frota será monitorada em tempo real e caso cumpram com a temperatura ideal estabelecida receberão subsídio completo previsto. As empresas que não tiverem o equipamento instalado e funcionando ficarão sem a redução na carga de impostos.

"A empresa de ônibus que tiver a temperatura que se comprometeu, terá o subsídio normal. Se identificarmos que não entrega essa temperatura, não recebe o normal. Recebe o subsídio de quem não tem ar. Acreditamos que assim finalmente teremos as empresas de ônibus colocando o ar para funcionar", detalhou o prefeito.

Os sensores de temperatura dos ônibus haviam sido anunciados pela prefeitura em 2022. A época, o município já havia definido os critérios, mas por conta da saída da empresa contratada para instalar os equipamentos o início da operação foi adiado. Inicialmente, sistema ficaria diretamente conectado aos terminais do Jaé.

Problema antigo

No ano passado, segundo levantamento da própria prefeitura, foram aplicadas 7,8 mil multas contra os consórcios de ônibus que atuam no Rio por falta de ar-condicionado ou má conservação. Desse total de penalidades, apenas 910 haviam sido pagas, segundo levantamento divulgado no início deste ano. A falha na climatização também evitou que a prefeitura desse mais de R$ 35 milhões em subsídios para as empresas.

A climatização da frota dos ônibus no Rio é uma promessa feita pelo próprio Eduardo Paes. Em 2014, o então prefeito prometeu que todos os coletivos da cidade estariam com o aparelho de ar-condicionado funcionando até dezembro de 2016, mas ainda hoje parte dos ônibus que circulam pela cidade seguem de janelas abertas. O problema persistiu durante a gestão de Marcelo Crivella.