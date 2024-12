Árvore de Natal não resistiu à tempestade e desabou em Maricá, matando uma pessoas e ferindo outras duas - Reprodução de vídeo

Árvore de Natal não resistiu à tempestade e desabou em Maricá, matando uma pessoas e ferindo outras duasReprodução de vídeo

Publicado 17/12/2024 19:19 | Atualizado 17/12/2024 19:53

Rio - O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-RJ) informou, nesta terça-feira (17), que está apurando as responsabilidades pela queda da árvore de Natal de 60 metros no município de Maricá, na Região Metropolitana. O acidente causou a morte de Vinicius dos Santos Abreu, de 21 anos, e deixou outras duas pessoas feridas na tarde de segunda (16).

Equipes de fiscalização do Crea-RJ estiveram no local da tragédia e buscam mais informações com a empresa que montou a árvore. Segundo o conselho, os funcionários constataram que há um responsável técnico pela construção civil, mas, por se tratar de uma estrutura marítima, ainda não foi localizado o responsável técnico pela parte flutuante.

O Crea também informou que pedirá informações a outras autoridades competentes, como a Prefeitura de Maricá e a Marinha do Brasil, já que a árvore estava na Lagoa de Araçatiba.

"Vamos apurar até o fim as responsabilidades por esse caso e identificar os profissionais que podem até ser levados à Comissão de Ética do Crea-RJ e ter seus registros cancelados", afirmou o presidente do conselho, engenheiro Miguel Fernández.

Também nesta terça-feira, o Ministério Público do Rio (MPRJ) informou que vai investigar o caso . De acordo com o MRPJ, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Maricá vai instaurar procedimento para apurar responsabilidade por falha no projeto. A empresa contratada para montar a árvore estava retirando os funcionários do local no momento em que a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte.

As outras duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara, passaram por exames de imagem que não identificaram fraturas, apenas escoriações, medicadas e liberadas.

A queda foi registrada por moradores que estavam no local. As imagens mostram o momento em que a estrutura é arrancada com a força do vento e despenca violentamente na água.

Veja o vídeo

Árvore de Natal em Maricá despenca durante temporal



Crédito: reprodução pic.twitter.com/daGFKYgoU5 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 16, 2024

Por conta da morte de Vinicius, a Prefeitura de Maricá decretou luto oficial de dois dias, a partir desta terça-feira, e, em respeito à vítima, suspendeu toda a programação do Natal Iluminado, que deve retornar apenas na próxima quinta-feira (19).