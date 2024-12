Material apreendido durante a operação - Divulgação

Material apreendido durante a operação

Publicado 17/12/2024 19:18 | Atualizado 17/12/2024 19:46

Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam, nesta terça-feira (17), dois homens responsáveis por pontos comerciais no Mercado Municipal de Niterói, na Região Metropolitana, que vendiam vinhos e bebidas destiladas de maneira ilegal. Em um dos estabelecimentos, foram apreendidas 75 garrafas de vinho sem o selo de identificação.

Em duas lojas, os policiais encontraram garrafas de vinho com rótulos em outros idiomas e sem a identificação do importador, nem o número de registro do Ministério da Agricultura. Em outro estabelecimento, os agentes recolheram seis fardos de água mineral vencida, quatro latas de tabaco vencido e 25 garrafas de bebidas destiladas, incluindo uísque, vodca e licores.Durante a operação, os bandidos foram autuados em flagrante. Eles vão responder pelos crimes de propaganda enganosa, descaminho, indução do consumidor ao erro e por vender mercadoria imprópria ao consumo.A ação faz parte da "Operação Cuba Livre", que tem o objetivo de fiscalizar a procedência de vinhos e destilados em diversos estabelecimentos comerciais. A ação contou com o apoio de peritos criminais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), além da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcom) e do Procon-RJ.