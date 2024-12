Queda de estrutura interditou o sentido Centro do Túnel Santa Bárbara no dia 13 de dezembro - Arquivo / Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 17/12/2024 18:52

Rio - Após quatro dias de interdição parcial por causa da queda de uma estrutura, o sentido Centro do Túnel Santa Bárbara será reaberto com a sua capacidade total na madrugada desta quarta-feira (18). Antes, a pista voltará a ser fechada completamente a partir das 22h desta terça-feira (17).

Órgãos envolvidos nas obras realizadas no túnel e a Defesa Civil do município autorizaram a liberação do trânsito após uma nova avaliação. Com isso, veículos poderão passar pelas duas faixas, a partir das 5h30 desta quarta, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio).

Na noite desta terça-feira (17), a partir das 22h, a galeria no sentido Centro será fechada para atuação das equipes de obras, reabrindo apenas no horário marcado para liberação total. Durante o horário do bloqueio é recomendado aos motoristas que utilizem o Túnel Rebouças ou a rota pela Praia de Botafogo ou pelo Aterro do Flamengo para seus deslocamentos.

No sentido Zona Sul, o túnel funciona normalmente sem qualquer interferência.

