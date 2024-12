Estrutura da árvore foi arrancada com a força do vento e despencou violentamente na água - Reprodução

Estrutura da árvore foi arrancada com a força do vento e despencou violentamente na água Reprodução

Publicado 17/12/2024 09:44 | Atualizado 17/12/2024 09:45





De acordo com o MRPJ, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Maricá vai instaurar procedimento para apurar responsabilidade por falha no projeto. A empresa contratada para montar a árvore estava retirando os funcionários do local, no momento em que a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte. "Nesse momento, os trabalhadores foram surpreendidos pela passagem de uma tempestade, com fortes ventos e muita chuva, que derrubou a estrutura em poucos segundos", informou a Prefeitura de Maricá.



Na ocasião, Vinicius dos Santos Abreu, de 21 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima. Além dele, outras duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara, passaram por exames de imagem que não identificaram fraturas, apenas escoriações, medicadas e liberadas. Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) informou, nesta terça-feira (17), que vai investigar a responsabilidade pela queda da Árvore de Natal instalada na Lagoa de Araçatiba, em Maricá , na Região Metropolitana, que provocou a morte de um jovem. O acidente aconteceu durante o forte temporal que atingiu a cidade nesta segunda-feira (16) e deixou outras duas pessoas feridas. O município decretou luto oficial e suspendeu a programação natalina.De acordo com o MRPJ, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Maricá vai instaurar procedimento para apurar responsabilidade por falha no projeto. A empresa contratada para montar a árvore estava retirando os funcionários do local, no momento em que a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte. "Nesse momento, os trabalhadores foram surpreendidos pela passagem de uma tempestade, com fortes ventos e muita chuva, que derrubou a estrutura em poucos segundos", informou a Prefeitura de Maricá.Na ocasião, Vinicius dos Santos Abreu, de 21 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima. Além dele, outras duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara, passaram por exames de imagem que não identificaram fraturas, apenas escoriações, medicadas e liberadas.

A queda foi registrada por moradores que estavam no local e as imagens mostram o momento em que a estrutura é arrancada com a força do vento e despenca violentamente na água. Confira abaixo. Por conta da morte de Vinicius, a Prefeitura de Maricá decretou luto oficial de dois dias, a partir desta terça-feira e, em respeito à vítima, suspendeu toda a programação do Natal Iluminado, que deve retornar apenas na próxima quinta-feira (19).