Material foi localizado dentro de um carro roubado - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 17/12/2024 09:06

haviam sido roubados na Avenida Brasil, foram recuperados na noite desta segunda-feira (16). O material esportivo foi encontrado dentro de um carro, próximo à comunidade Parque União, na Maré, Zona Norte. O roubo ocorreu enquanto os itens estavam sendo transportados para lojas licenciadas. Rio - Os produtos oficiais do Botafogo, que, foram recuperados na noite desta segunda-feira (16). O material esportivo foi encontrado dentro de um carro, próximo à comunidade Parque União, na Maré, Zona Norte. O roubo ocorreu enquanto os itens estavam sendo transportados para lojas licenciadas.

De acordo com a polícia, agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) receberam informações de que os responsáveis pelo crime, ligados à facção Comando Vermelho (CV), estariam na comunidade Parque União com a intenção de revender o material.

Com base nas informações, os policiais iniciaram um trabalho de monitoramento no local. Durante a operação montada, os criminosos perceberam a aproximação dos agentes e fugiram, abandonando o carro com o material esportivo no interior. Os produtos e o veículo foram encaminhados à 42 DP.

A ação integra a segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo combater roubos, furtos e receptação de cargas e veículos. Desde o início da operação, em setembro, mais de 260 pessoas foram presas, além de cargas e veículos recuperados.

A operação foi conduzida pela 42ª DP, com o apoio de policiais da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) e da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes).