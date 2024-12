O fuzileiro naval Leanderson Luiz, foi sepultado na tarde desta terça-feira (17) - Divulgação

Publicado 17/12/2024 15:48 | Atualizado 17/12/2024 16:14

Rio - O fuzileiro naval Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, foi sepultado na tarde desta terça-feira (17) no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, Zona Oeste. A vítima foi morta juntamente com mais dois amigos , após serem confundidos com milicianos na região. No momento do ataque, os três homens participavam de uma confraternização de fim de ano.O crime aconteceu no bar Point do Churrasco, localizado no bairro Prado Verdes, na noite do último sábado (14). Segundo testemunhas, o grupo de amigos foi confundido com bandidos que estavam no estabelecimento minutos antes do atentado.