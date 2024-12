Rômulo da Rocha Brito foi encontrado em uma área de mata de Queimados, na Baixada Fluminense - Reprodução

Rômulo da Rocha Brito foi encontrado em uma área de mata de Queimados, na Baixada FluminenseReprodução

Publicado 17/12/2024 17:02 | Atualizado 17/12/2024 17:40

Em audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira (17), o juiz Rafael de Almeida Rezende, da Central de Audiências de Custódia (Ceac), do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), entendeu que a gravidade do crime justifica a manutenção da prisão.

"A gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade do custodiado e a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Salienta-se a apreensão de uma pistola Glock G17, calibre 9mm, com numeração suprimida, kit rajada, 34 munições de calibre 9mm, coldre, porta carregador e dois carregadores sobressalentes. O calibre da arma, que se encontrava com kit rajada, bem com a diversidade de carregadores e munições arrecadadas, atuam em desfavor do custodiado. Ademais, consta nos autos notícias de que a arma apreendida teria sido usada para a prática de dois crimes de homicídios", escreveu o juiz em sua decisão.

Rômulo, conhecido como Coruja, foi detido no domingo (15) por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) em uma área de mata de Queimados. Segundo a especializada, ele integra uma milícia que atua em Rio das Pedras, na Zona Oeste, e foi o responsável pela morte da adolescente Raquel Portugal, ocorrida no dia 11 de dezembro, e do próprio tio, Eduardo de Resende, no mesmo dia.

A jovem de 16 anos morreu após ser baleada na barriga, dentro de casa e na frente da mãe, em Rio das Pedras, na Zona Oeste. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu.

A vítima teria sido assassinada pois se recusou a se relacionar com Rômulo, que fugiu depois de realizar o disparo. A família de Raquel destacou que o criminoso insistia em se relacionar com ela, mas a jovem não queria. Ela deixou uma filha de 1 ano.

A Polícia Civil descobriu que, durante a fuga, Rômulo buscou refúgio na casa de parentes em um sítio em Queimados. No entanto, ao ter o pedido de abrigo negado, ele atirou diversas vezes contra o próprio tio, Eduardo de Resende, de 44 anos, que morreu no local. Em seguida, o miliciano ateou fogo na casa da família. O homem ainda matou um cachorro dentro do imóvel.

Homicídio de idoso

Após a prisão de Rômulo, a DHBF começou a investigar um outro caso de homicídio, também ocorrido em Queimados. Agentes da especializada encontraram o corpo de Saul Franco Araújo, de 79 anos, no domingo (17), em uma área próxima ao sítio do tio do criminoso.

De acordo com o apurado, Rômulo matou o idoso com dois golpes de facão no pescoço um dia antes de ser localizado por causa de uma rixa antiga. Ele chegou a confessar o assassinato.

O miliciano responderá pelos crimes de homicídio qualificado contra Saul Araújo; pelo feminicídio de Raquel Portugal; e pelo homicídio qualificado de Eduardo de Resende, além de incêndio e maus-tratos contra animais.