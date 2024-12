Agentes da 41ª DP (Tanque) descobriram que quadrilha também atua em outros estados - Reprodução/Google Maps

Publicado 18/12/2024 08:22

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (18), uma ação contra uma quadrilha que aplica golpes relacionados ao financiamento de veículos. A primeira fase da Operação Loki cumpre oito mandados de busca e apreensão contra a quadrilha de estelionatários que, ao longo de dois anos, tem causado prejuízo estimado em milhões de reais às instituições financeiras e proprietários de automóveis.

De acordo com as investigações da 40ª DP (Tanque), a quadrilha é chefiada por uma mulher, identificada apenas como Joice, e usa laranjas que, sabendo sobre o golpe, cediam os dados pessoais para facilitar a compra e venda de veículos, por meio de financiamento. A fraude acontece através da simulação de um contrato de compra e venda, em que o automóvel é usado como garantia de dívida.

Entretanto, o veículo dado em garantia pertence a uma terceira pessoa, que não sabe sobre a transação e acabam surpreendidas ao descobrirem que seus bens foram comprometidos e enfrentam restrições na instituição financeira e no Departamento de Trânsito (Detran). Segundo a distrital, algumas vítimas sofreram determinações judiciais de busca e apreensão.

A quadrilha atua há pelo menos dois anos e usa várias táticas, como a alteração de fotografias de veículos similares por meio de inteligência artificial e a produção de placas com a numeração dos automóveis pertencentes às vítimas, como forma de enganar as instituições financeiras durante a tramitação dos financiamentos. Há ainda indícios de que os estelionatários atuam em diversos estados do país.

Na primeira fase, a ação pretende coletar provas e identificar os responsáveis, bem como outros envolvidos no esquema criminoso e recuperar os valores desviados. A Polícia Civil alerta a população para a importância de estar atenta ao compartilhar dados pessoais e de verificar a procedência de qualquer transação envolvendo veículos. Em caso de suspeitas ou dúvidas, a recomendação é procurar imediatamente as autoridades competentes.