Moto tombou em frente à estação do BRT de Irajá - Divulgação/Centro de Operações Rio

Publicado 18/12/2024 09:01 | Atualizado 18/12/2024 09:47

Rio - Acidentes na Avenida Brasil, entre a madrugada e manhã desta quarta-feira (18), deixaram três pessoas feridas em diferentes pontos da via, nas zonas Norte e Oeste do Rio.

Na Penha, Zona Norte, três carros colidiram no sentido Centro do Rio. Uma mulher, identificada como Caroline Ferreira, de 36 anos, ficou levemente ferida e foi socorrida ao Hospital Municipal Getúlio Vargas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 6h23. Uma faixa da pista lateral precisou ser interditada. CET-Rio está no local.

Seguindo na Zona Norte, durante a madrugada, uma moto tombou e deixou o condutor, identificado como Alan D. de Caldas, de 36 anos, ferido moderadamente. Agentes do Corpo de Bombeiros foram chamados às 3h49 para o incidente, que ocorreu em frente ao BRT Irajá, e a vítima encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas.

Já na Zona Oeste, altura da Vila Kennedy, sentindo Santa Cruz, um carro e uma moto bateram e um homem, ainda não identificado, ficou ferido. Bombeiros do quartel de Campo Grande foram acionados às 7h51 para o acidente, próximo à Estrada da Posse. Segundo a corporação, a vítima tem quadro de saúde amarelo e aguarda remoção para o hospital.

Carros batem na Ponte Rio-Niterói

Por volta das 7h05, um acidente entre dois carros interditou duas faixas no Pórtico 16, subida do Vão Central, sentido Niterói. Equipes da EcoPonte fizeram o atendimento. Não houve registro de feridos. Um dos veículos é uma das viaturas operacionais da concessionária.

Ela estava em um atendimento na faixa 01 e ao retirar toda a sinalização, o carro que vinha atrás reduziu a velocidade e outro que vinha logo atrás não se atentou e colidiu. Após isso, os dois bateram também na viatura.

Às 8h, as faixas foram liberadas, mas o trânsito seguiu lento e o tempo de travessia aumentou. No momento, motoristas demoram 18 minutos para chegar à Niterói.