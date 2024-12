O veículo usado pelos bandidos ficou com marcas de tiros - Reprodução/BDRJ

O veículo usado pelos bandidos ficou com marcas de tirosReprodução/BDRJ

Publicado 19/12/2024 07:08

Rio - Uma perseguição seguida de tiroteio terminou na queda de dois bandidos de um viaduto nas proximidades do Túnel Noel Rosa, na Zona Norte, na madrugada desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos se jogaram do local durante tentativa de fuga.



Na ação, agentes da 6ªUPP/3ºBPM – UPP São João foram informados que homens em um veículo estariam realizando roubos na região do Méier. Em seguida, na entrada do túnel, os policiais identificaram o veículo e na tentativa de abordagem, os criminosos fugiram na contramão.



Na sequência, as equipes realizaram um cerco e os suspeitos, que estavam com réplicas de pistola, desembarcaram do veículo. Em seguida, os policiais atiraram na direção do carro, que ficou com marcas de tiros no vidro.

Ainda segundo a corporação, ao menos quatro bandidos estavam no veículo, os dois que se jogaram foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde permanecem internados. Já os outros dois foram encaminhados para a 25ª DP (Engenho Novo), onde o caso foi registrado.