Cristiani Valentin foi morta no dia 03 de dezembro na residência do casal - Rede Social

Publicado 19/12/2024 07:57 | Atualizado 19/12/2024 08:01

Rio - A Polícia Civil prendeu, no fim da tarde desta quarta-feira (18), Maciel da Silva, suspeito de matar a companheira a facadas e em seguida jogar o corpo no Rio Guandu, com uma pedra amarrada nas pernas.



De acordo com as investigações, a enfermeira Cristiani Valentin, de 42 anos, foi morta no dia 03 de dezembro na residência do casal, no bairro Amendoeira, no município de Itaguaí, na Região Metropolitana, após uma discussão.

Na ocasião, a vítima foi dada como desaparecida por parentes. Nas redes sociais, familiares iniciaram uma campanha em busca do seu paradeiro. No entanto, 14 dias após o crime, na última terça-feira (17), o corpo de Cristiani foi encontrado no rio.

Maciel da Silva foi preso em Itaguaí após matar a companheira Reprodução

Segundo a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), elementos já apontam para a autoria de Maciel, que foi localizado na porta da residência de sua irmã, no bairro Teixeiras, ainda em Itaguaí. Ele deve responder por feminicídio e ocultação de cadáver.



Ainda nas redes sociais, a filha da vítima lamentou o caso. "Esse desgraçado acabou com a minha mãe. Ela sempre fez tudo por ele. Minha mãe não merecia isso! Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém".