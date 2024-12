Agentes da 78ª DP (Fonseca) e da 73ª DP (Neves) participam da ação - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 19/12/2024 08:15 | Atualizado 19/12/2024 15:03

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (19), uma operação no Morro do Castro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A ação tinha como objetivo coibir roubos de veículos e cargas em Niterói. Duas pessoas foram presas.



De acordo com as investigações, os criminosos do Morro do Castro operam principalmente nos bairros do Fonseca e Barreto, em Niterói. Os agentes buscam cumprir oito mandados de prisão e recuperar veículos roubados na região. A ação, que conta com agentes da 78ª DP (Fonseca) e da 73ª DP (Neves), faz parte da Operação Torniquete.

Desde o início da Operação Torniquete, em setembro, mais de 260 pessoas foram presas, e diversos veículos e cargas foram recuperados, desestruturando o esquema financeiro das facções criminosas.

PM atua na Zona Norte

Comunidades de Rocha Miranda também foram alvos de uma operação contra roubo de cargas. Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuaram nas localidades da Congonha, Cajueiro e Faz Quem Quer nesta quinta-feira (19). Não houve registro de prisão ou apreensão.