A ação foi realizada em conjunto por agentes da 20ª DP (Vila Isabel) e da 22ª DP (Penha) - Divulgação

Publicado 19/12/2024 11:04

Rio - A Polícia Civil resgatou uma criança de 1 ano no Morro dos Macacos, na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (19). No local, a mãe e o padrasto do bebê foram presos por agressão. Contra eles havia mandados de prisão preventiva em aberto. O menino foi entregue aos cuidados da avó.



A ação ocorreu em conjunto entre agentes da 20ª DP (Vila Isabel) e da 22ª DP (Penha). Segundo as investigações, o homem e a mulher são acusados de maus-tratos, na forma da Lei Henry Borel, a três crianças. Os agentes iniciaram a apuração quando a avó procurou a delegacia de Vila Isabel para comunicar que sua neta, de 6 anos, havia fugido de casa, sendo amparada por vizinhos. A criança tinha sido agredida a madeirada pela mãe e pelo padrasto.



A menina foi ouvida por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e submetida a exame de corpo de delito, que confirmou a lesão corporal.



No decorrer da investigação, foi apurado que outra criança, que já estava sob os cuidados da avó, também tinha sido agredida. O filho mais novo permanecia com os suspeitos.

Ainda segundo a Polícia Civil, o padrasto já havia sido preso em flagrante, neste ano, pelo crime de tortura, contra a própria filha. Ela também foi agredida com golpes de madeira.