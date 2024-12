Sistema de câmeras transmite imagens em tempo real - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 20/12/2024 14:26

Rio - Foi inaugurada nesta sexta-feira (20) a nova central de monitoramento do 23° BPM (Leblon), na Zona Sul. A sala conta com um sistema de câmeras que transmite imagens em tempo real, 24 horas por dia, abrangendo as principais vias e pontos estratégicos dos bairros do Leblon, Ipanema, São Conrado, Gávea, Jardim Botânico e toda a orla dentro da área de atuação do batalhão.

As câmeras foram estrategicamente instaladas em locais de grande movimentação, como postos de salvamento e estabelecimentos comerciais, incluindo quiosques, bares, restaurantes e hotéis. A área de monitoramento vai do Leme ao Leblon.

"A nova sala do Batalhão do Leblon reforça o compromisso firmado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar e pelo Governo do Estado com o uso da tecnologia como ferramenta fundamental para o trabalho das forças de segurança", destacou o secretário da PM, Coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Além da sala de monitoramento, o 23° BPM receberá um drone de alta tecnologia que será utilizado para transmissão ao vivo de imagens nos dias de grande movimentação, como o Réveillon, desfiles de blocos de carnaval e outros megaeventos na Zona Sul.

A central também terá acesso às imagens em tempo real das câmeras corporais dos policiais em serviço, o que permitirá o monitoramento do efetivo e maior eficiência no deslocamento por meio do GPS integrado nas Comunicações Operacionais Portáteis (COPs). Essa integração visa reduzir o tempo de resposta em casos de emergência e aumentar a eficácia do policiamento.

A implementação da central é uma parceria entre a Polícia Militar, a Fecomércio RJ, a Orla Rio, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ), o Sindicato de Restaurantes, Bares e Alimentação do Município (SindRio) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel RJ).