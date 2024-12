A cada cinco dias, um tiroteio foi registrado no Morro dos Macacos - Divulgação/Fogo Cruzado

Publicado 21/12/2024 10:41

Rio - Um homem foi baleado durante um intenso tiroteio no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, o confronto ocorreu entre criminosos rivais na área de mata da comunidade.

Ainda segundo a corporação, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro dos Macacos (UPP) foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. No local, os policiais foram informados sobre a entrada de um homem baleado no Hospital Federal do Andaraí.

Ao chegarem na unidade, a vítima foi encontrada lúcida e sem risco de morte. O caso foi registrado na 20° DP (Vila Isabel). O policiamento permaneceu reforçado na região.

Tiroteio recorrente no Morro dos Macacos

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, este ano, o Morro dos Macacos teve 8 vezes mais tiroteios em disputas do que em 2023. Do Grande Rio, a localidade foi a que mais teve troca de tiros em 2024.

De acordo com o levantamento divulgado neste sábado (21), dos 71 tiroteios registrado, 33 foram em disputas territoriais. Isso representa um aumento de 725% nos confrontos, comparado ao mesmo período do ano passado. Os tiroteios deixaram ao menos 20 pessoas baleadas.

Os números representam ainda que a cada 5 dias, um tiroteio foi registrado no Morro dos Macacos em 2024.