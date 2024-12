Estragos provocados após queda de uma laje em Acari - Reprodução

Estragos provocados após queda de uma laje em AcariReprodução

Publicado 23/12/2024 06:41 | Atualizado 23/12/2024 07:52

Rio - O desabamento de uma laje, durante as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite deste domingo (22), deixou 11 pessoas feridas, sendo seis crianças, na localidade conhecida como Beco da Baiana, em Acari, na Zona Norte.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes informou que os moradores não tiveram ferimentos graves. "Tivemos um desabamento no Beco da Baiana, na Parmalat, com vítimas sem gravidade, até onde já sabemos. Todos já estão em atendimento no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla! Bombeiros e Defesa Civil no local", publicou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Irajá estiveram na Rua Maturá, altura do número 211, às 20h30, mas os feridos já haviam sido socorridos.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, seis das vítimas receberam alta ainda durante a noite. Enquanto as outras cinco foram transferidas para outros hospitais da rede e têm quadros estáveis.

Ainda nas redes sociais, um morador comentou os momentos de desespero durante o desabamento. "As crianças pedindo ajuda, muita gente sangrando, que cena! Meu Deus! Foi tudo muito rápido. Eu ia levantar, não me lembro bem, mas a casa do lado, na parte de cima, desabou, com impacto entrou dentro da minha casa quebrando tudo", explicou.

De acordo com a Defesa Civil, a laje foi construída de forma precária. Além desse imóvel, outras cinco edificações foram interditadas preventivamente na mesma localidade por deformação excessiva. Os órgãos responsáveis foram acionados para eliminar os riscos.



Desabamento Cachambi



Um outro imóvel também desabou na Rua Miguel Ângelo, número 569, no bairro Cachambi, na Zona Norte, na noite deste domingo (22). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Méier foi acionado às 20h57 após o chão de uma edificação de um pavimento ceder e desabar. Nenhuma vítima foi encontrada.

Já a Defesa Civil informou que a laje de um sobrado desabou parcialmente e existe a possibilidade de novos desabamentos ocorrerem. Por conta disso, outros seis imóveis situados ao lado foram interditados. A Secretaria Municipal de Assistência Social foi acionada para prestar auxílio aos moradores.