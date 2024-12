Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa - Divulgação

Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa Divulgação

Publicado 23/12/2024 14:12 | Atualizado 23/12/2024 17:43

Rio - O Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo e a Biblioteca José de Alencar, em Santa Teresa, região central do Rio, reabriram as portas nesta segunda-feira (23) após a primeira fase das obras de restauração e revitalização. Localizado na Rua Monte Alegre 306, o complexo está passando pelo maior processo de restauro e requalificação de sua história, com investimentos de R$ 1.389 milhão.

Nesta segunda (23), o local inaugurou a mostra "Amor: (des)construção dos afetos em Laurinda Santos Lobo”. Com curadoria da Associação dos Artistas Visuais de Santa Teresa - Chave Mestra, a exposição reúne obras de mais de 40 artistas radicados no tradicional bairro e apresenta diferentes expressões, como fotografia, pintura, escultura, instalação e performance.

fotogaleria

Os trabalhos exploram o tema do amor, com inspiração na mulher de espírito visionário que dá nome ao equipamento cultural. A produção é de Beatriz Roza e Edite Coelho, e o público poderá visitá-la até 16 de março.

O secretário Municipal de Cultura, Marcelo Calero, celebrou a entrega. "Laurinda Santos Lobo foi uma visionária que transformou a cultura brasileira ao abraçar e promover as vanguardas artísticas de sua época. A revitalização do centro cultural que leva seu nome, assim como da Biblioteca José de Alencar, dedicada a um dos maiores escritores do país, renova o papel de Santa Teresa como um território de experimentação e efervescência cultural, conectando tradição e modernidade".





De cara nova

As obras tiveram início em agosto passado. A primeira etapa executada incluiu a revitalização da fachada, com renovação das esquadrias e da pintura, mantendo o tom rosado que se tornou uma marca do palacete, erguido em 1907. Também foram realizados o restauro do muro, a recuperação dos jardins e a renovação do sistema de incêndio.

Para garantir a acessibilidade total, foi instalado um elevador, que estará em funcionamento a partir de janeiro. As obras no palacete seguirão até agosto de 2025, quando o complexo estará totalmente renovado pela prefeitura.

Mais livros

A Biblioteca José de Alencar, instalada ao lado do Laurinda Santos Lobo, também passou por reforma na infraestrutura, incluindo a substituição das redes elétrica e hidráulica e o restauro das esquadrias de fachada. Além de receber mobiliário e acervo novos, o espaço passa a ter uma programação sistemática.

Homenagem

Laurinda Santos Lobo, conhecida como mecenas da Belle Époque carioca, se destacou como uma das pioneiras no apoio às vanguardas artísticas e intelectuais no Brasil. Nascida em Cuiabá, no dia 4 de maio de 1878, fixou-se em Santa Teresa, mas não ocupou o casarão da Rua Monte Alegre. Ela residia no palacete que hoje é o Parque Municipal Glória Maria. Lá recebia músicos, escritores, pintores e políticos. Além de mecenas, Laurinda era defensora das causas sociais e entusiasta do progresso. Ela faleceu no Rio, em 16 de julho de 1946 e, por sugestão de moradores e artistas do bairro, em 1979, foi criado o centro cultural que leva seu nome.

O Centro Cultural Laurinda Santos Lobo e a Biblioteca Municipal José de Alencar funcionarão de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, com entrada franca.