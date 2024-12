Nos próximos dias o tempo ficará nublado - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Nos próximos dias o tempo ficará nubladoPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 26/12/2024 12:52

Rio - Depois de um dia de Natal de muito calor e céu aberto em partes do Rio, o clima começou com mudanças nesta quinta-feira (26). Segundo a previsão do Alerta Rio, a tendência é de chuva nos próximos dias.

Por conta do calor e aproximação de uma frente fria, esta quinta-feira (26) será de céu parcialmente nublado a nublado, com ocorrência de pancadas de chuva na tarde e noite, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado/forte. As temperaturas se mantêm estáveis, com máxima prevista de 36°C

Apesar do sol tímido, o calor persistiu na manhã desta quinta e muitas pessoas aproveitaram para curtir a praia. No Leme, as areias ficaram cheias e a água do mar foi uma válvula de escape para quem queria amenizar o tempo abafado e quente.

Na sexta-feira (27) o céu seguirá nublado, com pancadas de chuvas isoladas a qualquer momento do dia, com ventos moderados a forte. A máxima será de 33º C e a mínima de 21º C.

No fim de semana o tempo deve permanecer semelhante e não será do jeito que o carioca gosta. Nos dois dias a previsão é de céu nublado a encoberto. No sábado (28), pode haver pancadas de chuva à tarde e a temperatura gira entre 20 ºC e 31 ºC. Já no domingo (29) chuvas moderadas podem cair a qualquer momento e a mínima cai para 19 °C, com máxima em 28°C .