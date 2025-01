'Bomba' é apontado como autor de roubos de veículos na Zona Sul, Centro e Tijuca - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 02/01/2025 07:54 | Atualizado 02/01/2025 09:19

Rio - Um criminoso foragido da Justiça foi preso, na noite desta quarta-feira (1º), quando recebia atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Policiais militares chegaram a Alisson Alberio de Carvalho, o Bomba, de 43 anos, após informações passadas pelo Disque Denúncia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram checar a informação sobre a entrada de um suspeito na unidade de saúde e prenderam Alisson. As investigações apontam que Bomba é do Morro da Providência, na Gamboa, Zona Portuária, e seria autor de diversos roubos de veículos em bairros da Zona Sul, no Centro e na Tijuca, Zona Norte.

O criminoso já havia sido preso em novembro de 2020 e, em abril de 2023, foi para o sistema semiaberto, com direito a Prisão Albergue Domiciliar (PAD). Alisson descumpriu as condições da PAD, quando deixou de comparecer ao Patronato Magarino Torres (PMT), desde julho do ano passado e violou o monitoramento eletrônico sem justificativa, a partir de janeiro de 2024.

Bomba tinha um mandado de prisão pendente da Vara de Execuções Penais (VEP) para regressão de regime, por roubo. O caso foi encaminhado à 5ª DP (Mem de Sá). O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.