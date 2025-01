Fogo destruiu fábrica de cosméticos na Rodovia Presidente Dutra - Reprodução/Redes Sociais

Fogo destruiu fábrica de cosméticos na Rodovia Presidente DutraReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/01/2025 08:57 | Atualizado 02/01/2025 09:09

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham há cerca de 13 horas em um incêndio que atingiu uma fábrica de cosméticos, em Queimados, na Baixada Fluminense. O fogo teve início na noite de quarta-feira (1º) e nas imagens que circulam nas redes é possível ver as chamas altas e a coluna de fumaça que se formou. O estabelecimento, na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na altura do bairro Jardim do Trevo, ficou destruído. Não há registro de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Queimados foram acionados às 19h05 para o incêndio na fábrica, que fica próxima ao Parque Industrial. As equipes precisaram de apoio dos quartéis de Seropédica, Nova Iguaçu e São Cristóvão e conseguiram controlar o fogo por volta das 2h50. Entretanto, na manhã desta quinta-feira (2), as equipes ainda atuam no rescaldo. Até o momento, não há registro de feridos e não se sabe o que provocou as chamas. Confira imagens abaixo.

Em uma nota divulgada nas redes sociais, a Probelle informou que a fábrica e os estoques da marca foram atingidos por uma "grave incêndio", mas com a "ação rápida e eficiente da equipe de bombeiros e ao trabalho incansável de nossos colaboradores, o fogo foi controlado, a situação está sob controle e sem vítimas". A empresa de cosméticos disse que ainda vai calcular a extensão dos prejuizos e agradeceu a compreensão e a solidariedade recebida desde o início da ocorrência.



Incêndio atinge bar em Itaboraí



Também nesta quarta-feira, os bombeiros atuaram em um incêndio em um estabelecimento na Rodovia Governador Mário Covas, em Itaboraí, na Região Metropolitana. De acordo com a corporação, o quartel do município foi acionado às 21h05 para o Bar da Morena, no bairro de Manilha, e conseguiu controlar as chamas por volta das 23h20.

O espaço funciona como um bar e motel e ninguém ficou ferido. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes precisaram arrombar o estabelecimento para combater o fogo e acionaram a Polícia Militar. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio.