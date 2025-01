Previsão é de céu nublado no Rio de Janeiro, durante os próximos dias - Arquivo / Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 02/01/2025 09:55

Rio - O ano começou com dias típicos de verão: bastante calor, sol nas primeiras horas do dia, e chuvas isoladas em alguns pontos da cidade. E o panorama deve seguir o mesmo até pelo menos a próxima semana. Segundo a previsão do Alerta Rio, há chances de chuvas até, ao menos, a próxima segunda-feira (6).

Nesta quinta-feira (2) a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado, possibilidade de chuva fraca a moderada, de forma isolada durante a tarde, e temperatura oscilando, com máxima chegando a 34°C e mínima de 20°C.

Os termômetros seguem alternando na sexta-feira (3), com a máxima podendo chegar aos 37°C e mínima de 22°C. A nebulosidade continua, com ventos fracos a moderados e chuva fraca a moderada isolada durante a tarde e à noite.O final de semana começa com tempo chuvoso no Rio de Janeiro. No sábado (4) o clima será parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas na parte da tarde e ventos moderados. A máxima é de 35°C e a mínima de 22°C.Já no domingo (5) a previsão é de chuva moderada a qualquer momento do dia, céu nublado e baixa na temperatura, que vai oscilar entre 19°C e 30°C. Os ventos serão fracos a moderados.A próxima semana se inicia com tempo cinza e chuva fraca a qualquer momento e ventos seguindo fracos a moderados. Na segunda-feira (6) a máxima deve atingir 32°C e a mínima 18°C.