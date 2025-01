Confronto deixou dois homens baleados - Rede Social

Publicado 02/01/2025 12:24

Rio - Dois homens foram baleados durante um confronto com policiais militares na manhã desta quarta-feira (2) na comunidade do Botânico, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Segundo a PM, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam patrulhamento na região quando se depararam com homens armados e houve confronto. Em seguida, os suspeitos foram encaminhados para a UPA de Jardim Íris.

Na ação, dois fuzis foram apreendidos. O policiamento segue reforçado na comunidade.