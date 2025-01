Somente nas praias da Zona Sul do Rio, foram registrados 815 salvamentos - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 02/01/2025 13:27

Rio - Os guarda-vidas e operadores de embarcações do Corpo de Bombeiros realizaram 1.138 resgates marítimos em todo o estado, no dia 1º de janeiro de 2025. O número representa um aumento de 1000% em relação ao primeiro dia de 2024, quando ocorreram 95. A maioria dos casos aconteceu nas praias da cidade do Rio.



De acordo com a corporação, as praias de atuação do 3º Grupamento Marítimo (3º GMar), como Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon, Leme e São Conrado, na Zona Sul, lideraram o ranking, com 815 atendimentos. Em seguida, na Zona Oeste, o 2º Grupamento Marítimo (2º GMar), que atende a Barra da Tijuca, registrou 131 salvamentos, e o Destacamento do Recreio dos Bandeirantes (DBM 3/M) realizou 82. As ações contam com apoio da Coordenadoria de Embarcações de Resgate (CER), com motos-aquáticas e barcos Infláveis, e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), com aeronaves e drones.



Ainda na capital, houve registro de 11 salvamentos em Barra de Guaratiba (DBM 4/M) e três em Sepetiba (DBM 5/M), ambos na Zona Oeste, e outros seis no Piscinão de Ramos (DBM 2/M), na Zona Norte. Já na Região dos Lagos, 33 casos em Cabo Frio (18º GBM); 19 em Itaipú (4º GMAR) e quatro em Saquarema (DBM 1/27). Na Costa Verde, ocorreram seis em Mambucaba (DBM 1/26); três em Ilha Grande (DBM 2/10) e um em Paraty (26º GBM). Por fim, no Norte Fluminense, foram realizados 13 em Campos dos Goytacazes (5º GBM) e 11 em Macaé (9º GBM). Confira o ranking ao final.



Operação Verão



A Operação Verão do Corpo de Bombeiros conta com reforço de 30% do efetivo de guarda-vidas em todo o litoral, bem como uso de tecnologia para evitar afogamentos. Dois drones novos, com megafone para alertas sonoros, farol de busca com precisão de 900 metros e capacidade de voo em condições adversas, com chuva, estão apoiando a prevenção e a busca por vítimas na orla. As praias também têm 43 novos barcos infláveis de última geração, importados da Europa, que são mais estáveis, leves, ágeis, resistentes e eficientes, mesmo em dias de mares mais agitados.



A corporação aposta na implantação, durante toda a estação, do serviço de médicos nas motos-aquáticas, para garantir atendimento mais rápido de socorro especializado. "A nossa missão é salvar. A qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer mar. Desde novembro, viemos reforçando progressivamente o efetivo nas praias. Só no ano passado, realizamos mais de 12.600 salvamentos nesta época do ano, sendo cerca de 8 mil socorros só na capital. Investimos forte em prevenção para assegurar um banho seguro a todos", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.



Relatório das atividades de praia

3º GMAR Copacabana

Resgates: 815



2º GMAR Barra da Tijuca

Resgates: 131



DBM 3/M Recreio dos Bandeirantes

Resgates: 82



18º GBM Cabo Frio

Resgates: 33



4º GMAR Itaipú

Resgates: 19



5º GBM Campos dos Goytacazes

Resgates: 13



DBM 4/M Barra de Guaratiba

Resgates: 11



9º GBM Macaé

Resgates: 11



DBM 1/26 Mambucaba

Resgates: 6



DBM 2/M Piscinão de Ramos

Resgates: 6



DBM 1/27 Saquarema

Resgates: 4



DBM 2/10 Ilha Grande

Resgates: 3



DBM 5/M Sepetiba

Resgates: 3



26º GBM Paraty

Resgates: 1