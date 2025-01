Movimentação de passageiros no Terminal Rodoviário do Rio - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 02/01/2025 12:23 | Atualizado 02/01/2025 12:42

Rio - No primeiro dia útil de 2025 após o Réveillon, milhares de pessoas circulam pela Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária, nesta quinta-feira (2). Uns deixando a Cidade Maravilhosa com as lembranças na bagagem, outros ainda chegando para aproveitar as férias.

A expectativa, segundo balanço da rodoviária, é de que, somente nesta quinta, 62.671 passem pelo terminal, sendo 28.400 desembarcando na cidade e outros 34.271 deixando a capital fluminense.



A mineira Gabriele Santos, de 22 anos, saiu de Sete Lagoas na noite de segunda-feira (30) e viajou por mais de 12 horas para aproveitar a festa em Saquarema, na Região dos Lagos. Em entrevista ao DIA, ela contou que passou dificuldades de encontrar transporte para levar ela e os amigos até lá. Apesar disso, ela não se arrepende.



"Fomos para Saquarema e passamos a virada na Praia Grande, em Arraial do Cabo, e gostamos muito. Estava cheio, mas não era bagunça. Não teve briga e nenhuma confusão. Foi muito bonito e valeu a pena, porque eu gosto de praia e de viajar", disse.

Ela veio acompanhada de mais três amigos e saiu de Saquarema às 6h desta quinta-feira (2). Por conta disso, o grupo acabou chegando atrasado e perdendo a hora do embarque."Chegamos aqui às 9h45 e estamos tentando remarcar o embarque para hoje ainda. Até porque amanhã todo mundo trabalha normalmente", reforçou.O também mineiro Júlio César Rocha, de 62 anos, veio ao Rio no dia 20 de dezembro para fazer um passeio de cruzeiro e aproveitou para curtir o seu primeiro Réveillon na capital fluminense ao lado da família."Desembarcamos no dia 28 e ficamos até agora, para poder aproveitar a festa aqui no Rio de Janeiro, que é maravilhosa", comentou.Morador de Belo Horizonte, Júlio César veio acompanhado da mulher, de três irmãs e do casal de filhos, que vão enfrentar oito horas de viagem para retornarem."Nós viemos de avião, mas não tinha o retorno, então estamos voltando de ônibus. Mas valeu a pena", reforçou.Já a carioca Vivian de Luna, de 18 anos, vive em São Paulo com a mãe e veio ao Rio para passar a virada ao lado do pai, Hugo Luna, 51, em Botafogo, na Zona Sul."Vim para o Rio no dia 20 de dezembro, de carro com meu pai. Passamos o Natal e o Réveillon juntos. Agora, vou voltar de ônibus. É meio desconfortável, mas tudo bem", contou.O casal Bernardo Gonçalves, de 25 anos, e Alexia Coelho, 23, vieram de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e chegaram ao Rio nesta quinta para passar o primeiro final de semana do ano."Nós passamos o Réveillon na nossa cidade natal e vamos curtir o final de semana aqui. Chegamos hoje e vamos embora no domingo", explicou Bernardo.Para os dois, enfrentar a estrada por duas horas vale a pena pelas praias e eventos que o Rio proporciona."A gente vem quase todo ano. Gostamos de ir ao Mirante do Arvrão e curtir as praias, principalmente de Ipanema", declarou Alexia.O volume de passageiros, inclusive, afetou o trânsito nas ruas do entorno do Terminal Novo Rio. Devido à quantidade de carros que paravam nas áreas de embarque e desembarque, o tráfego no da Francisco Bicalho que dá acesso ao terminal ficou intenso em diversos momentos.