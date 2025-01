Viatura do Segurança Presente capotou em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Viatura do Segurança Presente capotou em Campo Grande, na Zona Oeste do RioReprodução/Redes sociais

Rio - Uma viatura do Segurança Presente capotou, na tarde desta sexta-feira (3), em Campo Grande, na Zona Oeste, após o policial que dirigia passar mal. O agente teve uma perda de consciência súbita durante o patrulhamento de rotina e bateu em uma árvore.

O condutor e o outro policial, que estava no banco do carona, tiveram pequenas escoriações e passam bem. Em um vídeo gravado por populares é possível ver o veículo capotado e com as portas abertas. A parte dianteira do carro também ficou destruída.

Veja as imagens:

Segundo o Segurança Presente, em apuração preliminar, foi constatado que o veículo estava respeitando o limite de velocidade da via, quando aconteceu o acidente.