Agentes apreenderam duas pistolas e dois radiocomunicadores com presosReprodução

Publicado 03/01/2025 17:42 | Atualizado 03/01/2025 17:46

Rio - Três suspeitos foram presos e um ficou baleado após confronto com PMs, na tarde desta sexta-feira (3), na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, Zona Norte. A localidade vive intensa disputa territorial entre facções.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 16º BPM (Olaria) patrulhava a região quando foram atacados pelos criminosos. Os agentes reagiram e, logo após cessar os disparos, três suspeitos foram localizados.

Um dos presos ficou ferido na troca de tiros e precisou ser levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passa por atendimento médico. Até o momento, não há informação sobre seu estado de saúde.

Com o trio, os agentes apreenderam duas pistolas e dois radiocomunicadores. O material e os presos foram levados para a 38ª DP (Vista Alegre), onde o caso foi registrado.

Guerra constante

A localidade onde o confronto aconteceu é uma das comunidades dominadas pela facção Comando Vermelho (CV) que margeiam o Complexo de Israel, onde atua a facção Terceiro Comando Puro (TCP). Por conta da proximidade, a área entre os bairros de Cordovil e Brás de Pina é palco constante de confrontos entre traficantes.

No início do mês passado, dia 4 de dezembro, a PM chegou a fazer uma operação para barrar a disputa territorial promovida pelas facções. Na ação, sete criminosos foram presos.

O objetivo dos criminosos que atuam nas comunidades do Quitungo, Tinta e Dourado, todas dominadas pelo CV é recuperar as favelas da Cidade Alta, Pica-Pau e Roraima, em Cordovil, e Cinco Bocas, em Brás de Pina. As comunidades foram invadidas em 2016 pelo bonde do traficante Álvaro Malaquias, o Peixão, e, desde então, integram o Complexo de Israel.