Agentes recuperaram a carga de frango furtada na Rodovia Presidente DutraReprodução

Publicado 03/01/2025 16:05 | Atualizado 03/01/2025 16:09

Rio - Uma ação conjunta das polícias Militar e Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na quinta-feira (2), dez pessoas que furtaram a carga de um caminhão tombado na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, na Região do Médio Paraíba. Os produtos levados pelo grupo foram recuperados.

De acordo com a PRF, o veículo transportava frango na descida da Serra das Araras quando tombou. Ocupantes de três carros e duas motos, então, pegaram parte da carga e fugiram. Ao ser notificada do furto, a PRF solicitou apoio à PM, que realizou um cerco no fim da descida da Serra das Araras.

Por fim, os policiais rodoviários iniciaram uma varredura na rodovia, no sentido Rio de Janeiro, e localizaram os veículos que furtaram o frango. As 10 pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas à 94ª DP (Piraí).