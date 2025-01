Homem foi encaminhado para a 71ª DP (Itaboraí) depois da prisão - Divulgação

Publicado 03/01/2025 18:56

Rio - Um suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de um policial militar foi preso, na manhã desta sexta-feira (3), em Itaboraí, na Região Metropolitana.

O crime aconteceu na tarde do dia 12 de abril de 2024. De acordo com a Secretaria de Estado de Governo, três criminosos armados surpreenderam o agente, lotado no Programa Segurança Presente, que fazia uma patrulha na Rua Papa João XXIII, no Centro de Itaboraí.

Na ocasião, o PM, que não teve a identidade revelada, foi atingido por dois disparos, sendo um no tórax e outro na perna esquerda. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, e, posteriormente, ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, ainda na Região Metropolitana, até se recuperar e receber alta.

Nesta sexta, uma equipe do Segurança Presente prendeu um dos suspeitos, também em Itaboraí. A pasta informou que a vítima reconheceu o suspeito por foto. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).