Material apreendido com quadrilha na Lagoa - Reprodução

Publicado 05/01/2025 09:26 | Atualizado 05/01/2025 09:40

Rio - Policiais do 23º BPM (Leblon) prenderam, na noite deste sábado (4), oito pessoas de uma quadrilha especializada em receptação de celulares e recuperaram 95 aparelhos sem procedência na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. Os agentes localizaram o bando em um apartamento na Rua Negreiros Lobato, após serem acionados por uma vítima de roubo que compartilhou o GPS do celular.

Durante a ação, cinco homens foram presos por receptação. No local, foram apreendidos capinhas de celular, seis maquininhas de cartão, nove bobinas, um notebook, uma câmera fotográfica, um bloqueador de sinal, líquido para blindagem de celular, 150 pulseiras para acesso a eventos privados e cartões de crédito. Uma moto e dois veículos também foram recolhidos.



Enquanto os militares registravam a ocorrência na 14ª DP (Leblon), três mulheres se apresentaram na delegacia. A quadrilha vai responder por receptação.