Drogas estavam escondidas em forro de telhado - Divulgação

Drogas estavam escondidas em forro de telhadoDivulgação

Publicado 05/01/2025 10:05

Rio - Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 25º BPM (Cabo Frio) apreenderam, na noite deste sábado (4), uma grande quantidade de drogas no forro do telhado de uma escola em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Os agentes encontraram 2.175 pinos de cocaína e 425 buchas de skank na Rua Panamá, bairro Jardim Nautilus.

Ninguém foi preso. O material apreendido foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio).