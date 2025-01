Bombeiros seguem buscas por desaparecido em Barra de Guaratiba - Divulgação

Publicado 05/01/2025 07:28 | Atualizado 05/01/2025 07:36

Rio - O Corpo de Bombeiros continua, neste domingo (5) as buscas pelo jardineiro Edmilson de Jesus Junior, de 27 anos, desaparecido no mar na virada do ano na praia da Barra da Guaratiba , Zona Oeste do Rio, pelo quinto dia seguido. Segundo a corporação, o resgate conta com uma equipe de drone, mergulhadores e o Grupamento Marítimo de Copacabana e seguirá até que se ache pistas ou o corpo da vítima.De acordo com um irmão de Edmilson, a vítima morava na Ilha de Guaratiba e estava casada há um ano. O jardineiro desapareceu na Praia Grande, na Estada de Barra de Guaratiba, altura do número 10.000. Ele e um amigo, identificado apenas como Bruno, entraram no mar e somente o colega conseguiu sair e pedir socorro.