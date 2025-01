Suspeitos são procurados por roubo no BRT - Divulgação

Suspeitos são procurados por roubo no BRTDivulgação

Publicado 05/01/2025 08:46

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (5), um cartaz para auxiliar as investigações da 16ª DP (Barra da Tijuca) sobre o paradeiro de Maissa dos Santos, 19 anos, e Everton Silva Figueira, de 18. Segundo a Polícia Civil, eles participaram de um arrastão em um ônibus do BRT na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite de 28 de dezembro.

Conforme as investigações, sete pessoas assaltaram seis passageiros no articulado entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar, por volta das 22h. O crime durou menos de 5 minutos e foi filmado por câmeras de segurança. Na ação, os suspeitos ameaçam as vítimas com pistolas e facas, levando celulares e outros objetos. Nas imagens, Everton dá uma coronhada na cabeça de uma passageira e pede a senha de um celular. Neste sábado (4), outros dois suspeitos foram presos . Eduardo de Jesus Gonçalves, 18 anos, se apresentou na 35ª DP (Campo Grande) após diligências de agentes do BRT Seguro e foi conduzido à 16ª DP. Já Salomão Pires Silva, de 22, procurou diretamente a delegacia da Barra.João Victor de Oliveira da Silva, 22 anos, fora preso em flagrante por policiais militares por furto de cabos. Além deles, um adolescente envolvido no roubo também procurou uma unidade da Polícia Civil, após a repercussão do caso. Ele se apresentou na 5ª DP (Mem de Sá) e foi ouvido na 16ª DP — na distrital, os agentes pediram sua busca e apreensão.O Tribunal de Justiça expediu um mandado de prisão por roubo contra Maissa e Everton neste sábado. A Polícia Civil, equipes do BRT Seguro e da Secretaria de Ordem Pública (Seop) seguem tentando identificar o sétimo envolvido no assalto. Quem tiver qualquer informação sobre a localização dos suspeitos, pode usar os seguintes canais de atendimento:Telefone: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)Aplicativo: Disque Denúncia RJ